    रीवा में बर्बरता की हद पार... चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा, फिर जड़ से उखाड़ दी 12 इंच लंबी 'चोटी', थाने पहुंचा पीड़ित

    Rewa Crime: रीवा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मजगावा में एक युवक के साथ न केवल मारपीट की गई ...और पढ़ें

    By Shyam MishraEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 04:23:24 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 04:23:24 PM (IST)
    रीवा में बर्बरता की हद पार... चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा, फिर जड़ से उखाड़ दी 12 इंच लंबी 'चोटी', थाने पहुंचा पीड़ित
    1. रीवा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई
    2. जटाधारी युवक पर डीजल चोरी का झूठा आरोप लगाकर की मारपीट
    3. आरोपियों ने युवक के छीने पैसे और उखाड़ दी धार्मिक पहचान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मजगावा में एक युवक के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसकी धार्मिक आस्था और पहचान से जुड़ी 12 इंच लंबी चोटी (चूंदी) को भी जबरन उखाड़ दिया गया। पीड़ित युवक हाथ में अपनी उखड़ी हुई चोटी लेकर इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंचा, जिसे देख हर कोई दंग रह गया।

    क्या है पूरा मामला?

    पीड़ित युवक की पहचान रोहित यादव के रूप में हुई है, जो सेमरिया का रहने वाला है और वर्तमान में बीएसएनएल 5 जी लाइन के लिए पाइप डालने का काम कर रहा है। रोहित के अनुसार, घटना उस समय हुई जब वह मजगावा गांव में अपनी ही गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। इसी दौरान गांव के ही दीपक पांडे (उर्फ बिल्लू) ने उन पर पेट्रोल/डीजल चोरी का झूठा आरोप लगाया। रोहित ने बताया कि उसने अपने सेठ से भी बात कराने की कोशिश की और स्पष्ट किया कि वह चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी। आरोपी के साथ तीन-चार अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और रोहित को अकेला पाकर उसके साथ बर्बरता शुरू कर दी।


    अत्यंत भावुक हुए रोहित यादव

    रोहित यादव ने अत्यंत भावुक होते हुए बताया कि वह पिछले सात वर्षों से जटाधारी हैं और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते है। आरोपियों ने न केवल उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उसकी 12 इंच लंबी चोटी को जड़ से उखाड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उससे 15,700 भी लूट लिए। रोहित ने आरोपी दीपक पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नशे का आदी है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। घटना के बाद आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की, तो वे उसे फिर से मारेंगे।

    पीड़ित बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई

    घटना के बाद पीड़ित बैकुंठपुर थाना पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, रोहित का कहना है कि पुलिस ने केवल साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया है, जबकि उसकी चोटी उखाड़ने और लूटपाट जैसी गंभीर घटनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उसके साथ हुई लूटपाट के लिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

