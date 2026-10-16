सीधी के छुहिया घाटी कांड में 30 हजार का इनामी आरोपी नासिक के कालिका मेले से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस दल पर हमला कर पुलिस अभिरक्षा से बंदी आदित्य मिश्रा को छुड़ाकर ले जाने के मामले में फरार 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी को सीधी पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है।

गुजरात के धंधुका में पतासाजी शुरू की

गिरफ्तार आरोपी सचिन पटेल उर्फ छोटा संग्राम निवासी कुइयां कला थाना मनगवां जिला रीवा है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपित की तलाश के लिए गठित टीम ने गुजरात के धंधुका में पतासाजी शुरू की।

सूरत और फिर महाराष्ट्र के नासिक में मिली लोकेशन

पूछताछ और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी मौजूदगी पहले सूरत और फिर महाराष्ट्र के नासिक में मिली। इसके बाद टीम ने स्थानीय पुलिस से समन्वय कर तलाश तेज किया।

तीनों प्रवेश द्वारों पर घेराबंदी

नासिक के थाना मुंबई नाका क्षेत्र स्थित कालिका माता मेले में आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि होने पर पुलिस ने रणनीतिक तरीके से मेले के तीनों प्रवेश द्वारों पर घेराबंदी की।

पुलिस को देखकर भागने लगा

पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद नासिक पुलिस और पुलिस कंट्रोल रूम के सहयोग से वैधानिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को थाना रामपुर नैकिन लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी में उप निरीक्षक विवेक द्विवेदी, विकास सिंह एवं आरक्षक सतीश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।