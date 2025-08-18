मेरी खबरें
    'एक घर से 1100 वोट कांग्रेस राज में', वोट चोरी के मुद्दे पर BJP MP जनार्दन मिश्रा ने घेरा

    देशभर में कांग्रेस और विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे है। इसी बीच भाजपा सांसद ने रीवा में वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 05:06:41 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 05:06:41 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। देशभर में कांग्रेस और विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे है। इसी बीच भाजपा सांसद ने रीवा में वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वोट चोरी को लेकर सांसद जनार्दन मिश्र का बयान सुखियों में है। जनार्दन मिश्र ने मऊगंज जिले में कार्यकर्ता के एक कार्यक्रम में वोट चोरी कैफ मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकली।

    एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा

    जनार्दन मिश्र ने कहा कि वोट चोरी का देश में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। वर्ष 2003 के विधानसभा मनगवां में एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव के भाजपा ने फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करते हुए जमकर आंदोलन किया था। जिसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा सरकार काबिज हुई।

    सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल जमकर वायरल

    सांसद जनार्दन मिश्र ने उसी वाक्या को याद करते हुए बताया कि वोट चोर को उनकी टीम ने पकड़ा था जिस टीम का वह भी हिस्सा थे। कांग्रेस खुद वोट चोरी करती थी और अब वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बहरहाल, वोट चोरी के मुद्दा पर सांसद के बोल जमकर वायरल हो गए। बता दें कि जिस विधानसभा चुनाव का जिक्र सांसद जनार्दन मिश्रा कर रहे थे, वह किसी और कि नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के पूर्व विस अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की सीट थी।

    श्रीनिवास तिवारी को मिली थी करारी हार

    वर्तमान में उन्हीं के नाती सिद्धार्थ तिवारी भाजपा से त्यौंथर विधानसभा से विधायक हैं। 2003 में आयोजित हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को करारी हार का सामना करना पड़ा था जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार का उदय हुआ था। इसके बाद से लगातार भाजपा शासन प्रदेश में रहा है। अल्पकाल के लिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी।

