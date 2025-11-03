रिश्वत लेते पकड़ा गया BMO, झोलाछाप डॉक्टर से मांगी थी 10 हजार की घूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के रायपुर कर्चुलियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह और बाबू शिवशंकर तिवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त टीम ने यह कार्रवाई शिकायत के सत्यापन के बाद की, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।
लोकायुक्त निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों आरोपियों ने एक झोलाछाप डॉक्टर से अवैध क्लीनिक संचालित करने की अनुमति देने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग की थी। इस पर शिकायतकर्ता जयप्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम हटवा, ने लोकायुक्त रीवा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और सोमवार को रायपुर कर्चुलियान स्वास्थ्य केंद्र में दबिश दी।
टीम ने दोनों आरोपियों को ऑफिस के अंदर रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद टीम ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए रुपए बरामद किए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों से पूछताछ जारी है, ताकि रिश्वतखोरी के पीछे के नेटवर्क का भी खुलासा हो सके।
