मऊगंज थाने के सामने दुकान के तलघर में मिला शव, हादसे के बाद अस्पताल से हुआ था लापता

नईदुनिया न्यूज,मऊगंज। जिले में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महोबा निवासी 28 वर्षीय बिजेंद्र कोल के रूप में हुई है। उसका शव मऊगंज थाने के सामने स्थित एक दुकान की इमारत के तलघर में मिला।
बिजेंद्र पिछले दो दिनों से लापता था और उसके परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया था, लेकिन मलहम-पट्टी के बाद वह अस्पताल से कहां चला गया, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं मिल सकी थी। अब युवक का शव मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, बिजेंद्र कोल करीब एक महीने पहले अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। 17 अक्टूबर की शाम वह किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे दिघवार के पास बराती मोड़ पर उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बिजेंद्र घायल हो गया था।
दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लौर पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया।
बताया गया है कि दुर्घटना के बाद घायल बिजेंद्र को सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, वहां उसकी मलहम-पट्टी की गई थी। हालांकि, इसके बाद वह अस्पताल से कहां गया और किस परिस्थिति में वहां से निकला, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। घायल युवक के अस्पताल से लापता होने की जानकारी परिजनों को समय रहते मिल पाई या नहीं, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
बिजेंद्र के लापता होने के बाद उसके परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। परिजन लौर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें सड़क दुर्घटना और बिजेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी दी। इसके बाद परिजन सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे, लेकिन वहां बिजेंद्र नहीं मिला। अस्पताल में युवक के नहीं मिलने के बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे।
इसी बीच मऊगंज थाने के सामने स्थित एक इमारत के तलघर में शव मिलने की खबर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहां मिले शव की पहचान बिजेंद्र कोल के रूप में हुई। दो दिनों से लापता युवक का शव इस तरह मिलने से परिजन स्तब्ध रह गए। घटना के बाद युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं।
मृतक के ससुर कमलेश कोल ने पुलिस को शिकायत देकर आशंका जताई है कि बिजेंद्र की मौत सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई हो सकती है। परिजनों के मुताबिक, उसके सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान थे।
मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।पुलिस ने सोमवार दोपहर शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में मौत के कारणों और घटनाक्रम की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।