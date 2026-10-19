मऊगंज थाने के सामने दुकान के तलघर में मिला शव, हादसे के बाद अस्पताल से हुआ था लापता

नईदुनिया न्यूज,मऊगंज। जिले में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महोबा निवासी 28 वर्षीय बिजेंद्र कोल के रूप में हुई है। उसका शव मऊगंज थाने के सामने स्थित एक दुकान की इमारत के तलघर में मिला।

शव मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल बिजेंद्र पिछले दो दिनों से लापता था और उसके परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया था, लेकिन मलहम-पट्टी के बाद वह अस्पताल से कहां चला गया, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं मिल सकी थी। अब युवक का शव मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

एक महीने पहले पत्नी के साथ आया था ससुराल जानकारी के मुताबिक, बिजेंद्र कोल करीब एक महीने पहले अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। 17 अक्टूबर की शाम वह किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे दिघवार के पास बराती मोड़ पर उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बिजेंद्र घायल हो गया था। पुलिस ने सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लौर पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। अस्पताल में मलहम-पट्टी के बाद अचानक लापता बताया गया है कि दुर्घटना के बाद घायल बिजेंद्र को सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, वहां उसकी मलहम-पट्टी की गई थी। हालांकि, इसके बाद वह अस्पताल से कहां गया और किस परिस्थिति में वहां से निकला, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। घायल युवक के अस्पताल से लापता होने की जानकारी परिजनों को समय रहते मिल पाई या नहीं, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।