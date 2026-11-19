नईदुनिया न्यूज, नईगढ़ी। मऊगंज से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आयी है जहा मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में देवलहा प्रपात के पास 12वीं की 21 वर्षीय छात्रा शालिनी साकेत का शव झाड़ियों और चट्टानों के बीच बरामद हुआ है।

दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला। इसी दौरान घटनास्थल के पास एक युवक विकास साकेत घायल अवस्था में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया है। छात्रा के परिजनों ने युवक पर शालिनी की हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत की खबर परिवार तक पहुंच गई शालिनी हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। सुबह वह छोटी बहन से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। शाम करीब 4 बजे पिता विष्णु प्रसाद साकेत ने फोन किया तो उसका मोबाइल बंद मिला। बुधवार को उसकी परीक्षा भी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंच गई।