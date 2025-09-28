रीवा कमिश्नर की कार्रवाई... किसान की कॉलर पकड़ने वाला तहसीलदार निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। मऊगंज में किसान की कॉलर पकड़ने एवं झूमा झटकी करने वाले तहसीलदार बीके पटेल को रीवा कमिश्नर बी एस जामोद ने निलंबित कर दिया है। कमिश्नर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संबंधित तहसीलदार की कार्रवाई करने का निर्देश भोपाल से प्राप्त हुआ था। हालांकि, दूसरी ओर कलेक्टर मऊगंज का कहना है कि अभिक्रिया कर रहे हैं, उनको प्रतिवेदन आज सम्मिलित करना है। बता दें कि घटना गत 25 सितंबर को उप तहसील देवतालाब के गनिगमा गांव की है। इसका वीडियो शनिवार की देर रात सामने आया था।

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नईदुनिया को बताया कि तहसीलदार बीके पटेल ने जवाब दिया है कि वहां लोगों ने लोहे की सब्बल निकालकर धमकाया, मारपीट की नीयत से दौड़े। ऐसी स्थिति में पटेल ने बचाव के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाई की ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके। कलेक्टर ने बताया कि मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी यानी एडीएम को सौंपी गई है। एडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे रविवार तक रिपोर्ट पेश करें।

वीडियो में एडिट की बात मामले पर सफाई देते हुए तहसीलदार बीके पटेल ने बताया था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भ्रामक है, जिसे गलत तरीके से एडिट कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा था कि प्रकरण सिविल न्यायालय का था और प्रशासन को न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य था। दो परिवारों के बीच था जमीनी विवाद दरअसल, गनिगमा गांव में दो प्रजापति परिवारों के बीच जमीन का विवाद था। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन जीतने वाले पक्षकार को कब्जा दिलाने पहुंचा था। इसी दौरान तहसीलदार वीरेंद्र पटेल बेकाबू हो गए और उन्होंने गांव के किसान सुषमेश पांडे की कॉलर पकड़कर झूमाझटकी की। कहा- कौन है तू? बकवास मत करना। वहीं एक और किसान राम प्रजापति ने भी तहसीलदार पर गाली देने का आरोप लगाया था।