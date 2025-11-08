MP में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को मिली धमकी, अनजान नंबर से की गई गाली-गलौज, मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौज और धमकी दी है। घटना गत 5 अक्टूबर की बताई गई है। जब विधायक छिंदवाड़ा से रीवा लौट रहे थे। आरोपी ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताया और रीवा के एक स्थानीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विधायक ने चोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला शून्य पर दर्ज कर छिंदवाड़ा के बटकाखा थाने को ट्रांसफर किया। साइबर सेल कॉलर की पहचान में जुटी है। सतीश उर्मलिया के नाम पर पंजीकृत है।
विधायक ने कहा कि जन प्रतिनिधि का अपमान सहन नहीं किया जा सकता, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चोरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा बताया कि घटना स्थल छिंदवाड़ा में है, इसलिए जांच वहीं होगी। साइबर टीम लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, डिवाइस आईडी ट्रैक कर रही है।
फोन पर बातचीत करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि उनके कंपनी को छिंदवाड़ा जिले में सड़क निर्माण कार्य का काम मिला हुआ है। उक्त निर्माण कार्य देखने के लिए छिंदवाड़ा गए हुए थे। 5 अक्टूबर को रीवा लौटते समय जब उनके मोबाइल पर फोन आया तो सामने वाले व्यक्ति ने पहले तो उनसे रीवा जिले के मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।
जब उन्होंने फोन रखने के लिए उससे कहा। इसके बाद पुनः उसने फोन लगाकर न केवल विधायक के साथ गाली-गलौज किया बल्कि उनके साथ मारपीट करने की धमकी भी देती है। हालांकि पूरी मामले में पुलिस ने शिकायत पत्र लेकर मामले को जांच के लिए छिंदवाड़ा भेज दिया है।