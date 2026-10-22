नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। शहर के पुलिस लाइन स्थित शासकीय आवास में कांस्‍टेबल पीयूष मिश्रा ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्‍टेबल को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ हैं जानकारी के अनुसार पीयूष मिश्रा वर्तमान में विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ हैं और पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। गुरुवार शाम करीब 7 बजे उसने अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गई कुछ देर बाद जब परिजनों ने उसे बेसुध हालत में देखा तो तत्काल पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गई। डॉक्टरों के अनुसार जहर की मात्रा अधिक होने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में रखा गया है।