सोन नदी से तीन किमी दूर सीधी के शिकारगंज में खेतों के बीच धूप सेंकते मिला मगरमच्छ

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। सोन नदी से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित खेतों के बीच मगरमच्छ देखे जाने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं, वहीं शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।

दो से तीन दिनों से गांव में डेरा जमाए ग्रामीणों के अनुसार यह मगरमच्छ पिछले दो से तीन दिनों से गांव के बाहरी खेतों में डेरा जमाए हुए है। दिन के समय वह खेतों की मेड़ों, गहरी दरारों और झाड़ियों के बीच छिपा रहता है और मौका मिलते ही छोटे जानवरों पर हमला कर देता है।