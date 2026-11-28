नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। शहर के गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसव के बाद 27 वर्षीय प्रसूता रचना रजक की मौत और अस्पताल प्रबंधन द्वारा मीडिया पर लगाए गए कथित अघोषित प्रतिबंध की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इस गंभीर मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है।

मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र जारी कर त्वरित जांच और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, जिले के गढ़ निवासी 27 वर्षीय रचना रजक को प्रसव के लिए जीएमएच में भर्ती कराया गया था। सामान्य प्रसव के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बच्चेदानी में इंफेक्शन होने की बात कहकर ऑपरेशन की सलाह दी। 11 अक्टूबर 2026 को रचना ने दम तोड़ दिया परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेशन कर बच्चेदानी तो निकाल दी गई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ अत्यधिक रक्तस्राव नहीं रुक सका और 11 अक्टूबर 2026 को रचना ने दम तोड़ दिया। हालांकि, इस घटना में नवजात शिशु सुरक्षित बच गया। मामले मे मृतका के रिश्तेदार संजय रजक व अन्य परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था।