रीवा में डायल 112 पुलिस पर गंभीर आरोप, बुजुर्ग से मारपीट कर 13 हजार की रिश्वत लेने का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा: रीवा जिले में डायल 112 के पुलिस कर्मियों द्वारा एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग के शरीर पर चोटों के निशान हैं। घटना के बाद वह शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, लेकिन अवकाश होने के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी।

पीड़ित बुजुर्ग छकौड़ीलाल चौधरी ने बताया कि वह एक भैंस खरीदकर ले जा रहा था। इसी दौरान सोनवर्षा के समीप डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसका रास्ता रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने उस पर भैंस चोरी का आरोप लगाया और डराते-धमकाते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।

13 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

पीड़ित के अनुसार पुलिस कर्मियों ने उसे छोड़ने के एवज में 13 हजार रुपये की मांग की। डर और मारपीट के चलते उसने पैसे दे दिए। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि मारपीट और रिश्वत की यह घटना लाल गांव पुलिस चौकी से जुड़े डायल 112 कर्मियों द्वारा की गई।

कर्मचारियों के नाम सामने आए

पीड़ित ने लालगांव पुलिस चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेश कुमार वर्मा सहित डायल 112 में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों पर मारपीट और रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

डर के कारण थाने नहीं गया पीड़ित

पीड़ित ने बताया कि उसे थाने में दोबारा मारपीट होने का डर था, इसलिए वह सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। शिकायत दर्ज न हो पाने पर उसने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।