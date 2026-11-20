नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने रीवा-सिंगरौली रेल परियोजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण और अवार्ड पारित होने के बाद भी कोई रेलवे लाइन के काम में बाधा डाले तो पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करें।

संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। काम किसी भी स्थिति में न रुके और परियोजना जल्द पूरी हो। नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में रेलवे के नाम दर्ज किया जाए कमिश्नर ने कहा कि जिन गांवों में अवार्ड पारित हो चुके हैं, वहां हितग्राहियों के बैंक खाते जुटाकर मुआवजा वितरण की तैयारी की जाए। तकनीकी कारणों से विफल हुए भुगतान रेलवे हितग्राहियों के खातों में करे बाद में शासन यह राशि रेलवे को लौटाएगा। अधिग्रहित भूमि का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में रेलवे के नाम दर्ज किया जाए।

एलाइनमेंट का दोबारा परीक्षण करने के निर्देश बैठक में बताया गया कि रीवा जिले के खेड़ा, पडरा और बासा में धारा 19 की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ओढ़नी कला, ओढ़ली खुर्द और रौरा के एलाइनमेंट का दोबारा परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। सीधी जिले के रामपुर नैकिन-चुरहट खंड के मझियार में तीन और रघुनाथपुर में छह भूस्वामियों का मुआवजा बाकी है। ग्राम झांझ में कुछ लोगों की बाधा से आरओबी का काम रुका ग्राम झांझ में कुछ लोगों की बाधा से आरओबी का काम रुका है। कलेक्टर ने बताया कि कुछ हितग्राहियों के गांव से बाहर होने के कारण भुगतान नहीं हो सका, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। कुछ गांवों में धारा 23 का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन भुगतान शेष है।