सीधी में रेलवे रेल लाइन निर्माण के दौरान बोले कि आवागमन को रास्ता देंगे, फिर भूल गए कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। रीवा- सीधी रेल लाइन निर्माण के दौरान ममदर गांव के लोगों को रेल मार्ग से आवागमन के लिए व्यवस्था बनाने की बात कर वादे को भूल गए हैं। मजबूरी में ग्रामीणजन रेल की पटरी पार कर रहे रेल लाइन निर्माण हो जाने के बाद गांव के दर्जन भर ज्यादा बस्ती के लोगों का अब रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मजबूरी में ग्रामीणजन रेल की पटरी पार कर मुख्य मार्ग तक पहुंच रहे हैं। आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं उल्लेखनीय है कि रेल लाइन निर्माण के दौरान रेलवे ने उन स्थानों पर आवागमन की व्यवस्था दी है। जहां पूर्व में पक्की सड़कें निर्मित थीं किंतु जहां आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रहा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

घोड्डा टोला ममदर गांव के निवासियों से किया था वादा रेल लाइन निर्माण के दौरान घोड्डा टोला ममदर गांव के निवासियों को कहा गया था कि उनके आवागमन का ध्यान रखा जाएगा और आने जाने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। रेल लाइन तो बन गई किंतु रास्ता नहीं दिया रेल लाइन निर्माण कार्य में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्वासन पर भरोसा करने वाले ग्रामीणों ने उस दौरान ज्यादा विरोध भी नहीं किया नतीजतन रेल लाइन तो बन कर तैयार हो गई किंतु घोड्डा टोला के निवासियों के आवागमन पर ध्यान नहीं दिया गया।

बुजुर्ग परेशान, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं रेल लाइन निर्माण के बाद ममदर गांव के घोड्डा टोला के दर्जन भर से अधिक परिवारों को वर्तमान में आवागमन के लिए मार्ग ही नहीं बचा है। मोहल्ले में निवास कर रहे बुजुर्ग परेशान हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर को कई बार आवेदन, कोई सुनवाई नहीं गांव में सुगम मार्ग का अभाव होने से विकट परेशानी हो रही है। गांव के प्रीतम राज शुक्ला, अभय, अनुपम, शारदा प्रसाद मिश्रा, गिरजा प्रसाद सहित दर्जन भर लोगों ने कलेक्टर को कई बार आवेदन देकर रेलवे से मार्ग देने की अपील की पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।