स्वास्थ्य मंत्री के शहर रीवा में ही खेला, कल्पना मिश्रा की मौत पर निलंबित डॉक्टर 20 दिन में बहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। गांधी मेमोरियल अस्पताल में कल्पना मिश्रा और उसके नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई महज दिखावा साबित हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था मौत के बाद शासन ने जिस डॉक्टर गुंजन गोस्वामी को निलंबित किया था, उसे महज 20 दिन के भीतर ही बहाल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गया था। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया तो सरकार बैकफुट पर आ गई थी।

आनन-फानन में किया था निलंबन जनता के गुस्से को शांत करने के लिए शासन ने आनन-फानन में दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक को भी हटा दिया गया था। साथ ही मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। लोगों को लगा था कि इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।