रीवा में बकरी खरीदने निकले बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या, अतरैला पुलिस ने 3 को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के अतरैला पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाली अंधी हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बकरी खरीदने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की लूट के इरादे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और शव को बहरा में दफना दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया है।

पत्नी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी चौखण्डी निवासी रामाबाई चिकवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति लक्खू चिकवा 18,000 रुपये लेकर लूना गाड़ी से बकरी खरीदने कुरैली गया था और लौटा नहीं। पुलिस ने अपराध बीएनएस के तहत गुम इंसान का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की।