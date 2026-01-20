मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में पिता पर बेटी को बेचने का सनसनीखेज आरोप, न्याय के लिए दर-दर भटक रही बेबस मां

    रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला जिले से सामने आया है। यहां एक मां ने अपने ही पति पर अपनी 18 वर्षीय बेटी को बेचने का गंभीर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 05:03:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 05:03:31 PM (IST)
    रीवा में पिता पर बेटी को बेचने का सनसनीखेज आरोप, न्याय के लिए दर-दर भटक रही बेबस मां
    न्याय के लिए दर-दर भटक रही बेबस मां, AI generated

    HighLights

    1. रीवा में कलयुगी पिता पर अपनी ही 18 साल की बेटी को बेचने का आरोप
    2. 5 साल पहले भी एक बेटी को गायब कर चुका है आरोपी ट्रक ड्राइवर पिता
    3. न्याय की गुहार लगाने पहुंची मां के साथ अभद्रता का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला जिले से सामने आया है। यहां एक मां ने अपने ही पति पर अपनी 18 वर्षीय बेटी को बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि उसका पति उसकी बेटी को घर से चुपचाप लेकर गायब हो गया है और उसे डर है कि उसने बेटी का सौदा कर दिया है।

    आधी रात को बेटी के साथ लापता हुआ पिता

    घटनाक्रम के अनुसार, पीड़ित महिला ने बताया कि बीती 3 जनवरी की रात उसका पति समर बहादुर साकेत, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है, उसकी 18 साल की बेटी को लेकर घर से फरार हो गया। महिला ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपी पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी और छुरा लेकर उसे दौड़ाया। डर के मारे महिला अपनी अन्य तीन बेटियों के साथ घर से भाग गई और पड़ोसियों के यहां शरण ली।


    5 साल पहले भी एक बेटी को बेचने का आरोप

    महिला का आरोप और भी चौंकाने वाला है। उसने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसके पति ने ऐसा किया हो। करीब 5 साल पहले भी आरोपी ने उसकी एक छोटी बेटी को "घुमाने" के बहाने साथ ले गया था और तब से उस बच्ची का कोई पता नहीं चला है । महिला को पूरा यकीन है कि आरोपी ने पहले भी अपनी ही औलाद को बेच दिया था और अब दूसरी बेटी के साथ भी वही किया है।

    पुलिस पर लापरवाही का आरोप

    इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर स्थानीय गढ़ थाना पहुंची, तो पुलिस ने उसकी सुनवाई करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला के अनुसार, पुलिस कर्मियों ने उसे गाली-गलौज देकर थाने से भगा दिया और रिपोर्ट लिखने में घंटों तक टालमटोल की। अंततः रिपोर्ट तो लिखी गई, लेकिन आरोपी की तलाश के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

    महिला ने आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मामला गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। मामले को जांच में लिया गया है। - प्रतिभा शर्मा, एसडीओपी, मनगवां

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.