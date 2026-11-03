मऊगंज में गांजा तस्करी में पिता-पुत्र गिरफ्तार, 40 किलो गांजा; एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

नईदुनिया न्यूज, मऊगंज। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों के पास से 40 किलो 518 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 4 लाख 5 हजार रुपये है।

टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा बाइक और मोबाइल मिलाकर कुल 4 लाख 90 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। यह कार्रवाई आईजी रीवा जोन गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान के मार्गदर्शन और एसपी मऊगंज मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में की गई। एएसपी शशिकांत सरयाम और एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में शाहपुर थाना प्रभारी रामदीन सिंह की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।

मुखबिर की सूचना पर पहली गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार 1 नवंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बरांव के चहला टोला में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा बेचने के लिए खड़ा है। टीम दो स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अपना नाम अशोक बताया पूछताछ में उसने अपना नाम अशोक पटेल पिता स्व. तुलसीदास पटेल, उम्र 52 वर्ष, निवासी दुबगवां, थाना मऊगंज बताया। उसकी बोरी की तलाशी लेने पर 27 किलो 594 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 2 लाख 75 हजार 940 रुपये है।