अपने ही जाल में फंसे रीवा के पूर्व डीईओ गंगा प्रसाद, 3 दिन में एफआईआर के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा । शिक्षा विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।सेवानिवृत्ति के बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

चर्चित अनुदान घोटाले के आरोपी रहे हैं कमिश्नर रीवा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।दरअसल गंगा प्रसाद उपाध्याय पूर्व से ही चर्चित अनुदान घोटाले के आरोपी रहे हैं। जांच और आरोपों की जानकारी विभाग से छि‍पाई उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच और आरोपों की जानकारी विभाग से छुपाई। इसी आधार पर उन्होंने चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ लेने के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में आवेदन दिया और इसका लाभ भी प्राप्त कर लिया।