रीवा में 23 लाख रुपये की चोरी में चार आरोपी गिरफ्तार; गलाया हुआ 110 ग्राम सोना, बाइक-स्कूटी और 2 लाख रुपये बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 23 लाख रुपये बरामद किया गया है, जिसमें गलाया हुआ 110 ग्राम सोना भी शामिल है।

विशेष टीमों का गठन किया था पुलिस अधीक्षक रीवा डॉ. गुरकरन सिंह ने शहर में हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीमों का गठन किया था। इन टीमों की मॉनिटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) भावना मरावी कर रही थीं। संयुक्त टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजीव पाठक के नेतृत्व में थाना प्रभारी समान निरीक्षक आशीष मिश्रा, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, चोरहटा थाना प्रभारी निरीक्षक पवन शुक्ला और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया।