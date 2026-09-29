रीवा में गिरोह का पर्दाफाश, 57 किलो चंदन की लकड़ी बरामद; गिरफ्तार 4 शातिरों ने बताया चोरी का तरीका

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिले की सिविल लाइन जैसी हाई सिक्योरिटी और पॉश कॉलोनी में हुए सनसनीखेज चंदन चोरी कांड का खुलासा आखिरकार रीवा पुलिस ने कर दिया है। चंदन चोर गिरोह को धर दबोचा पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी और नगर पुलिस अधीक्षक आलोक वर्मा के सतत मार्गदर्शन में थाना अमहिया पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चंदन चोर गिरोह को धर दबोचा है। कीमत लगभग 5 लाख 70 हजार रुपये पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी गया 57 किलो कीमती चंदन बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है। यह है पूरा मामला घटना का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2026 को सिविल लाइन कॉलोनी अंतर्गत रहने वाले एक प्रतिष्ठित फरियादी ने थाना अमहिया में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिसर में केवल पेड़ों के ठूंठ बचे थे फरियादी ने बताया था कि उसके बंगले के सामने परिसर में लगे बेशकीमती चंदन के पेड़ों को अज्ञात चोरों ने बड़ी ही सफाई से आरी से काट लिया और रातों-रात चोरी कर ले गए। सुबह जब माली ने देखा तो परिसर में केवल पेड़ों के ठूंठ बचे थे।

तत्काल एक विशेष टीम के गठन के निर्देश फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमहिया में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूंकि मामला पॉश इलाके का था और चंदन जैसी कीमती लकड़ी से जुड़ा था, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक विशेष टीम के गठन के निर्देश दिए।