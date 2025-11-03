ट्रेन के AC कोच में बैठकर युवतियां कर रही थी शराब की तस्करी, GRP और RPF के जवान देखकर हुए दंग, दोनों गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा की दो लड़कियां ट्रेन के एसी कोच में शराब की तस्करी करते मिली है। रेलवे पुलिस ने लड़कियों के पास मिले बैग से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की है। दरअसल यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से मिलकर की है। दोनों टीमो ने मझगवां स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन में छापेमारी कर शराब की तस्करी कर रहीं दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। युवतियों के पास से 36 हजार 750 रुपए कीमत की कुल 175 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।

भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र यादव और जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राय ने संयुक्त रणनीति बनाकर सतना स्टेशन पर राजस्थान के सोगरिया स्टेशन से बिहार के दानापुर जा रही स्पेशल ट्रेन को चेक किया। जांच के दौरान, ट्रेन के एसी-टू कोच एच-1 की बर्थ नंबर 8 और 9 पर यात्रा कर रहीं दो युवतियों के बैग की तलाशी ली गई। उनके सामान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुईं। गिरफ्तार युवतियों की उम्र 23 और 24 वर्ष है।