मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ट्रेन के AC कोच में बैठकर युवतियां कर रही थी शराब की तस्करी, GRP और RPF के जवान देखकर हुए दंग, दोनों गिरफ्तार

    MP News: रीवा की दो लड़कियां ट्रेन के एसी कोच में शराब की तस्करी करते मिली है। रेलवे पुलिस ने लड़कियों के पास मिले बैग से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की है। दरअसल यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से मिलकर की है। दोनों टीमों ने मझगवां स्टेशन पर ट्रेन में छापेमारी कर शराब की तस्करी कर रहीं दो युवतियों को गिरफ्तार किया।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:52:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:52:29 PM (IST)
    ट्रेन के AC कोच में बैठकर युवतियां कर रही थी शराब की तस्करी, GRP और RPF के जवान देखकर हुए दंग, दोनों गिरफ्तार
    ट्रेन में युवतियां कर रही थी शराब की तस्करी।

    HighLights

    1. AC कोच में बैठकर युवतियां कर रही थी शराब की तस्करी
    2. यह कार्रवाई GRP और RPF ने संयुक्त रूप से मिलकर की
    3. शराब की तस्करी कर रहीं दो युवतियों को गिरफ्तार किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा की दो लड़कियां ट्रेन के एसी कोच में शराब की तस्करी करते मिली है। रेलवे पुलिस ने लड़कियों के पास मिले बैग से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की है। दरअसल यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने संयुक्त रूप से मिलकर की है। दोनों टीमो ने मझगवां स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन में छापेमारी कर शराब की तस्करी कर रहीं दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। युवतियों के पास से 36 हजार 750 रुपए कीमत की कुल 175 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।

    भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद

    कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र यादव और जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राय ने संयुक्त रणनीति बनाकर सतना स्टेशन पर राजस्थान के सोगरिया स्टेशन से बिहार के दानापुर जा रही स्पेशल ट्रेन को चेक किया। जांच के दौरान, ट्रेन के एसी-टू कोच एच-1 की बर्थ नंबर 8 और 9 पर यात्रा कर रहीं दो युवतियों के बैग की तलाशी ली गई। उनके सामान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुईं। गिरफ्तार युवतियों की उम्र 23 और 24 वर्ष है।


    शराब की यह खेप कटनी से उठाई

    पता चला है कि इनमें से एक रीवा शहर की और दूसरी रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र की निवासी है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब की यह खेप कटनी से उठाई गई थी और इसे प्रयागराज तक पहुंचाना था। फिलहाल रेल मार्ग से शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद जीआरपी एसपी सिमाला प्रसाद और आरपीएफ कमांडेंट मुनव्वर खान ने तत्काल पूरे रूट पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे।

    यह भी पढ़ें- Khandwa मदरसे में ₹20 लाख के नकली नोट का मामला... जांच में जुटी एजेंसियां, आतंकी फंडिंग की भी आशंका

    दोनों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज

    आरपीएफ और जीआरपी ने दोनों युवतियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है और पुलिस अब इस तस्करी रैकेट के अन्य लिंक्स की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.