रीवा के चाकघाट में गोलू फर्नीचर जला, धुएं का गुबार देख बाजार में अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। चाकघाट के मुख्य बाजार में मंगलवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोलू फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। लकड़ी, प्लाई, फोम और पेंट से भरी दुकान में आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया।

सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार देखकर पूरे बाजार में अफरा-तफरी फैल गई। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। ज्वलनशील पदार्थ ज्यादा होने से आग बेकाबू प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर करीब 1:30 बजे दुकान के गोदाम से धुआं उठता दिखा। देखते ही देखते आग शोरूम में फैल गई। फर्नीचर में ज्वलनशील पदार्थ ज्यादा होने से आग बेकाबू हो गई। एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आई। स्थानीय व्यापारियों ने तुरंत चाकघाट थाना, त्योंथर एसडीएम और रीवा फायर कंट्रोल को फोन किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक करीब दो घंटे बाद भी मौके पर एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। लोग बाल्टी, पाइप और रेत से आग बुझाने की नाकाम कोशिश करते रहे।