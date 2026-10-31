मैं हूं रीवा: विंध्य की शान, मध्य प्रदेश की पहचान; 70 साल का गौरवशाली सफर

श्याम मिश्रा, नईदुनिया,रीवा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर पूरा प्रदेश अपनी गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहा है। इस ऐतिहासिक सफर में रीवा की कहानी बेहद खास है। विलय के साथ नए राज्य का हिस्सा बन गया कभी बघेल राजवंश की राजधानी रहा रीवा आजादी के बाद विंध्य प्रदेश की राजधानी बना और 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में विलय के साथ नए राज्य का हिस्सा बन गया। विंध्य प्रदेश की राजधानी से संभागीय मुख्यालय तक का सफर रीवा का इतिहास सदियों पुराना है। बघेल राजवंश के शासनकाल में यह प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। आजादी के बाद 1948 में कई रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया और रीवा को उसकी राजधानी बनाया गया।

1950 को विंध्य प्रदेश भाग-सी राज्य बना 26 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश भाग-सी राज्य बना। इसके बाद राज्य पुनर्गठन के तहत 1 नवंबर 1956 को इसका मध्य प्रदेश में विलय हो गया। इस तरह रीवा ने अपनी राजधानी की पहचान छोड़कर मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण संभागीय मुख्यालय के रूप में नई यात्रा शुरू की।

सफेद बाघ मोहन ने दिलाई अंतरराष्ट्रीय पहचान रीवा की पहचान दुनिया भर में सफेद बाघों की धरती के रूप में है। वर्ष 1951 में तत्कालीन रीवा महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने गोविंदगढ़ के जंगलों में सफेद बाघ के शावक को पकड़ा था। इसका नाम मोहन रखा गया। मोहन से ही दुनिया में सफेद बाघों की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इस ऐतिहासिक घटना ने रीवा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। शिक्षा के क्षेत्र में छह दशक की मजबूत विरासत रीवा की शैक्षणिक पहचान अचानक नहीं बनी। इसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी।

ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय: रीवा के पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल है, जिसने उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सैनिक स्कूल (1962): 20 जुलाई 1962 को स्थापित सैनिक स्कूल रीवा देश के शुरुआती सैनिक स्कूलों में शामिल है। इसने सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं दी हैं।

रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज (1964): विंध्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के विस्तार का प्रमुख केंद्र बना।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (1968): 20 जुलाई 1968 को स्थापित इस विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी और विंध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया। इसने पूरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार को गति दी।

रीवा के विकास में नेताओं की भूमिका पं. श्रीनिवास तिवारी: विंध्य की राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में शामिल श्रीनिवास तिवारी सात बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे 24 अक्टूबर 1993 से 1 फरवरी 1999 और 2 फरवरी 1999 से 12 दिसंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को रीवा की राजनीतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव: रीवा रियासत के अंतिम शासक रहे महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद बाघ मोहन के संरक्षण और पहचान को दुनिया तक पहुंचाया। वे रीवा से लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुए। सुंदरलाल तिवारी: पं. श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी रीवा से लोकसभा सांसद (1999-2004) और गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उनका राजनीतिक योगदान विंध्य की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा। राजेंद्र शुक्ल: रीवा के विकास की वर्तमान यात्रा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की भूमिका उल्लेखनीय है। वे 2003 से लगातार पांच बार रीवा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार में ऊर्जा, खनिज और जनसंपर्क सहित महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं। सोलर पावर से हवाई सेवा तक बदली विकास की तस्वीर रीवा आज ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। गुढ़ स्थित 750 मेगावाट क्षमता वाला रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट प्रदेश की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इसकी पूरी क्षमता 3 जनवरी 2020 को कमीशन हुई। मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलती इस परियोजना से मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सड़क नेटवर्क, शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार और रीवा एयरपोर्ट की शुरुआत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना अभी शेष है।