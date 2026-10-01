नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मनगवां थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्राम कुईयां खुर्द में तालाब की मेड़ पर बने मंदिर के पास से एक दंपती को 7 किलो 936 ग्राम अवैध गांजा और 20 लाख 80 हजार रुपये नकद के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी मनगवां निरीक्षक पुष्पेन्द्र मिश्रा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुईयां खुर्द तालाब की मेड़ में बने मंदिर के पास एक पुरुष और एक महिला नीले रंग के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर बैठे हैं और किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं।