नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में शनिवार को ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पूरे कार्यक्रम स्थल पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री निमूबेन बांभनिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंच से कार्यकर्ताओं और आम जनता का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और अराजकता के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रही जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रही है। रीवा की धरती से यह संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि जनता अराजकता के खिलाफ है और विकास, शांति और लोकतंत्र के साथ है। उन्होंने रीवा के विकास कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि विंध्य क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।