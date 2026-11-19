नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा के सुभाष तिराहे पर भाजपा नेत्री के बेटे और दो युवतियों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक युवती को पटककर जमीन पर गिराता दिख रहा है, तो वहीं युवती भी उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ती नजर आ रही है। घटना गत मंगलवार रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, भाजपा नेत्री और पूर्व पार्षद हेमलता सिंह का बेटा युवराज सिंह स्कॉर्पियो गाड़ी से दो युवतियों का पीछा कर रहा था। युवतियों का आरोप है कि युवराज ने अटल पार्क से ही उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी थी।