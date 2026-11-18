नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले के चुरहट में सोमवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां उमेश केवट नाम के शख्स ने अपनी सोती हुई पत्नी और 6 साल की मासूम बेटी पर चाकू और हंसिया से हमला कर दिया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार हमले में मासूम बेटी ऋतु केवट (6) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी सावित्री केवट गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने खुद के गले पर भी चाकू से वार कर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।