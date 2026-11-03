सीधी में जेठ की प्रताड़ना से तंग महिला ने जहर खाया, डेढ़ साल के बेटे को भी खिलाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। सिटी कोतवाली अंतर्गत उपनी गांव में महिला ने घरेलू कलह से तंग आकर आत्मघाती कदम उठा लिया। महिला ने पहले खुद जहर खा लिया और फिर अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को भी जहर खिला दिया।

पीड़िता की पहचान अन्नपूर्णा सिंह और उसके बेटे की पहचान आयुष सिंह डेढ़ साल के रूप में हुई है। पति मनीष सिंह ने आरोप लगाया कि उसके बड़े भाई आनंद सिंह आए दिन पत्नी अन्नपूर्णा से छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज और मारपीट करता है।

घटना के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। बच्चे को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

... लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ

प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने यह कदम उठाया। मनीष के मुताबिक उसने कई बार गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ।

दो बच्चों में से छोटे को खिलाया जहर

महिला पति और दो बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। घर में सास-ससुर, जेठ-जेठानी और उनके बच्चे भी रहते हैं। महिला के दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे की उम्र 4 साल और छोटे की उम्र डेढ़ साल है। उसने छोटे बेटे को जहर खिलाया।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस रात करीब 10:30 बजे गांव पहुंची। थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मां और बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

बच्चे को 108 एंबुलेंस से रीवा रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर के मुनाफाखोरों पर कार्रवाई का हंटर, मिठाई से लेकर खोवा तक की जांच; गंदगी मिलने पर होटल सील