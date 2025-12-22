मेरी खबरें
    इंदौर से पहली उड़ान रीवा पहुंची, विंध्य के लिए रहा ऐतिहासिक दिन... व्यापार, पर्यटन और रोजगार को मिला नया आसमान

    विंध्य क्षेत्र के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, जब इंदौर से पहली व्यावसायिक उड़ान रीवा एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उतरी। इस ऐतिहा ...और पढ़ें

    By Sanjay Mishra Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 04:46:04 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 04:52:29 PM (IST)
    इंदौर-रीवा पहली उड़ान, रीवा की उड़ान ने आम लोगों के सपनों को दिए पंख

    1. कैलाश विजयवर्गीय पहली उड़ान में रहे सवार
    2. धार्मिक पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा लाभ
    3. रीवा से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की खुली संभावनाएं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: विंध्य क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि इंदौर से पहली उड़ान सफलतापूर्वक रीवा एयरपोर्ट पर उतरी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद इस पहली उड़ान का हिस्सा बने। उनके साथ इंदौर के करीब 40 ऐसे यात्री भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार हवाई यात्रा की।

    विंध्य के विकास की नई उड़ान

    रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने इस उपलब्धि को विंध्य क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा और विकास की एक बड़ी छलांग बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विमान का आगमन नहीं है, बल्कि यह रीवा के लिए "लक्ष्मी" लेकर आया है। इंदौर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, अब सीधे रीवा से जुड़ गया है, जिससे पूरे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा।


    कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्रीय नेता राजेंद्र शुक्ल और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें "जिद्दी नेता" बताया, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इस परियोजना को धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि विंध्य अब "टेक ऑफ" कर रहा है और हवाई सेवा शुरू होने से क्षेत्र की प्रगति की गति कई गुना बढ़ जाएगी।

    धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

    इस हवाई सेवा का सबसे बड़ा लाभ धार्मिक पर्यटन को मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब श्रद्धालु मैहर में शारदा माता के दर्शन और चित्रकूट में भगवान राम की तपोस्थली की परिक्रमा आसानी से कर सकेंगे। साथ ही, विंध्य के लोग भी अब उज्जैन के महाकाल, ओंकारेश्वर, मांडव और महेश्वर जैसे मालवा के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक सुगमता से पहुँच पाएंगे। यह सेवा माता शारदा और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को जोड़ने का एक सेतु बनेगी।

    हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज में

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमे" के विजन को चरितार्थ करते हुए, इस पहली उड़ान में 40 ऐसे बुजुर्गों और नागरिकों को लाया गया जिन्होंने कभी विमान की यात्रा नहीं की थी। बुजुर्ग यात्रियों ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपने जीवन में हवाई जहाज में बैठ पाएंगे ।

    भविष्य की संभावनाएं और वैश्विक कनेक्टिविटी

    राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर बताया कि रीवा एयरपोर्ट का निर्माण एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले जब उन्होंने इसके लिए पत्र लिखा था, तब इसे असंभव माना जाता था । लेकिन अब यह सपना हकीकत है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीवा की कनेक्टिविटी अब केवल इंदौर तक सीमित नहीं है।

    इंडिगो की वेबसाइट पर अब रीवा से सीधे सिंगापुर, दुबई और मैनचेस्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों की बुकिंग की संभावनाएं भी दिखने लगी हैं। आने वाले समय में यहां से बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों के लिए भी 4-5 घंटे के भीतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

    इस हवाई सेवा की शुरुआत से न केवल व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विंध्य अब हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों में शामिल होने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है।

