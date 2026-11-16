रीवा मेडिकल कॉलेज के HOD पर गंभीर आरोप, महिला बोली -पहनावे को लेकर करते हैं गलत टिप्पणी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज इंदुलकर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने अपने आवेदन पत्र में आरोप लगाया है कि डॉ. इंदुलकर उस पर बुरी नजर रखते हैं।

पीछा करते हुए बाहर तक आ जाते थे

वह उसके घर के नीचे तक पीछा करते हुए बाहर तक आ जाते थे और उसके पहनावे को लेकर गलत टिप्पणियां करते थे। महिला की शिकायत पर अमहिया थाने में आवेदन दिया गया है।

शिकायत समिति की रिपोर्ट का इंतजार

महिला के कथन दर्ज किए जा रहे हैं और कॉलेज प्रशासन से भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस पर अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

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