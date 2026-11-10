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सिंगरौली में ढहा कच्चा मकान, दो साल की बच्ची समेत तीन की मौत; मलबे में दबे आठ लोग

भोजन के बाद सो रहे परिवार पर गाज गिरी। मलबे में दबने से अरुण विश्वकर्मा (36), उनकी मां संतुलिया (65) और 2 साल की बेटी की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल गताए जा रहे हैं।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 09:24:33 AM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 09:27:22 AM (IST)
सिंगरौली में ढहा कच्चा मकान, दो साल की बच्ची समेत तीन की मौत; मलबे में दबे आठ लोग
ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सौजन्‍य वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. कोतवाली थाना क्षेत्र के बरहपान गांव के जलहथनी टोला में सोमवार रात हुआ हादसा
  2. भोजन के बाद परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे, तभी भरभराकर गिरा मकान
  3. अरुण विश्वकर्मा, उनकी मां और दो साल की बेटी ने मलबे में दम तोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरहपान गांव के जलहथनी टोला में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। भोजन करने के बाद घर में सो रहे परिवार पर अचानक कच्चा मकान ढह गया।

आठ सदस्य मलबे में दब गए

मकान गिरने से परिवार के आठ सदस्य मलबे में दब गए। हादसे में दो साल की मासूम बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य सदस्य भी मलबे में दबने से प्रभावित हुए।

भोजन करने के बाद कच्चे मकान में सो रहे थे

जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार की रात परिवार के सदस्य भोजन करने के बाद कच्चे मकान में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक मकान भरभराकर गिर पड़ा। देखते ही देखते पूरा परिवार मलबे में दब गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की सूचना प्रशासन और पुलिस को भी दी गई

ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक टीम ने मोर्चा संभाला

मृतकों की पहचान अरुण विश्वकर्मा (36), उनकी मां संतुलिया (65) और दो साल की बेटी के रूप में हुई है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक टीम ने मोर्चा संभाला। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।


दबे लोगों तक पहुंचने के लिए टीम को मशक्कत करनी पड़ी।

अंधेरे और मलबे के बीच दबे लोगों तक पहुंचने के लिए टीम को मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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