नईदुनिया प्रतिनि​धि, सिंगरौली। जयंत स्थित कंचन ज्वेलर्स में हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में सिंगरौली पुलिस ने छठवें और अंतिम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल कुमार को जयंत पुलिस ने साइबर सेल सिंगरौली और आरपीएफ जबलपुर की मदद से जबलपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा।

दोबारा वहां जाने की फिराक में था चेन्नई पुलिस के मुताबिक, आरोपी चेन्नई से लौटने के बाद दोबारा वहां जाने की फिराक में था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही 17 सितंबर को हुई इस वारदात में शामिल सभी छह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर 11 सोने के जेवर, चांदी की दो मूर्तियां, 4,750 रुपए नकद, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

एक महीने पहले रची थी डकैती की साजिश पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए करीब एक महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। योजना के तहत झारखंड के गढ़वा जिले में हथियारों के बल पर दो अपाचे मोटरसाइकिलें लूटी गईं और उन्हें उत्तर प्रदेश के अनपरा में पहुंचाया गया। इनका इस्तेमाल डकैती के दौरान किया जाना था। शक्तिनगर पार्क में योजना को अंतिम रूप दिया आरोपियों ने 14 सितंबर को वारदात करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुकान में ग्राहकों की अधिक भीड़ होने के कारण इरादा बदल दिया। इसके बाद 17 सितंबर को सभी छह आरोपी शक्तिनगर पार्क में जुटे और योजना को अंतिम रूप दिया।

वारदात से पहले तीन बार दुकान की रेकी की थी पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वारदात से पहले तीन बार दुकान की रेकी की थी। शाम करीब 5.50 बजे दुकान में भीड़ कम देखकर उन्होंने धावा बोल दिया। हथियार दिखाकर लूटे गहने, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली 17 सितंबर की शाम जयंत के बजरंग कॉम्प्लेक्स स्थित कंचन ज्वेलर्स में संचालक अखिलेश कुमार वर्मा कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद बदमाश दुकान में घुस आए। पिस्टल और देशी कट्टे के बल पर लोगों को डराया उन्होंने पिस्टल और देशी कट्टे के बल पर लोगों को डराया और मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद सोने-चांदी के आभूषण और करीब 2.50 लाख रुपए नकद लूट लिए। विरोध करने पर दुकान संचालक के सिर पर हथियार के बट से वार किया गया। आरोपियों ने मारपीट कर फायरिंग कर दी कर्मचारी राहुल विश्वकर्मा ने बदमाशों को रोकने और हथियार पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। गोली कर्मचारी की हथेली में लगी। पुलिस के मुताबिक, चार बदमाश दुकान के भीतर लूटपाट कर रहे थे, जबकि दो बाहर निगरानी कर रहे थे। तीन-चार राउंड फायरिंग के बाद आरोपी दोनों अपाचे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मस्जिद तिराहे की ओर से फरार हो गए। अनपरा में बदले कपड़े, जंगल में बांटा था लूट का माल वारदात के बाद आरोपी अनपरा पहुंचे। यहां एक चर्च के पीछे झाड़ियों में कपड़े और जूते-चप्पल बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश की। इसके बाद रेणुकूट के जंगल क्षेत्र में लूटे गए आभूषण और नकदी आपस में बांट लिए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सामग्री और अन्य साक्ष्य जुटाए। अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई आरोपियों का पीछा करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद अनुराग कुमार चंद्रवंशी और लकी कुमार पासवान पकड़े गए। इनके पास से लूट के आभूषण, नकदी, मोबाइल और हथियार बरामद किए गए।