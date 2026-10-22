चाकघाट में जमीनी विवाद में अधिवक्ता की हत्या, हमले में पिता गंभीर; दो आरोपी हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के अमाव गांव में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहे जा रहे विवाद में एक अधिवक्ता की पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

लंबे समय से विवाद चल रहा था जानकारी के अनुसार अमाव गांव निवासी अधिवक्ता अनुराग मिश्रा उम्र 35 वर्ष का गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया बताया जा रहा है कि जमीन की मेड़ और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में कई बार कहासुनी हो चुकी थी। गुरुवार की देर शाम इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। धारदार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अनुराग मिश्रा अपने पिता अश्वनी मिश्रा उम्र 60 वर्ष के साथ खेत पर गए थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे दूसरे पक्ष के 4-5 लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। हमले में अनुराग मिश्रा के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।