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सीधी कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त का शिकंजा, 40 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू धराया

इशारा मिलते ही बाहर तैनात लोकायुक्त टीम ने कार्यालय में घुसकर धर दबोचा। नोटों पर लगे केमिकल और नंबरों से रिश्वत की पुष्टि हुई।

By Neelambuj PandeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 10:34:35 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 10:34:35 PM (IST)
सीधी कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त का शिकंजा, 40 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू धराया
जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में कार्रवाई करती लोकायुक्त की टीम व कर्मचारी का नाम संजय सिंह (इनसेट में)। सौजन्‍य टीम

HighLights

  1. नौकरी व पुराने वेतन को मांगे थे 50 हजार
  2. अधीक्षिका की भूमिका भी संदिग्ध
  3. 10 हजार रुपए पहले ही ले चुका था

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर गुरुवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ने जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में छापा मारकर एक कर्मचारी को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।

10 हजार रुपये पहले ही ले चुका था

कार्रवाई शाम करीब साढ़े 6 बजे की गई। पकड़े गए कर्मचारी का नाम संजय सिंह है। आरोप है कि उसने रसोइया के पद से हटे अशोक योगी से नौकरी पर दोबारा रखने और तीन साल के बकाया वेतन के भुगतान के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की थी। इसमें से 10 हजार रुपये पहले ही ले चुका था।

तय योजना के अनुसार मारा छापा

लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार गुरुवार शाम अशोक योगी 40 हजार रुपये लेकर जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय पहुंचा और संजय सिंह को रुपये दिए।

रसोइया के पद पर कार्यरत था पीडि़त

बताया जा रहा है कि अशोक योगी पहले विभाग में रसोइया के पद पर कार्यरत था, लेकिन पिछले तीन साल से उसे काम पर नहीं रखा गया था। वह लगातार अपनी वापसी और वेतन भुगतान के लिए चक्कर काट रहा था।


लोकायुक्त निरीक्षक नरेश बेहरा ने बताया कि कार्यालय अधीक्षिका सुनीता पांडे की भूमिका भी संदिग्ध है। उसकी संलिप्तता को लेकर जांच की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

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