सीधी कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त का शिकंजा, 40 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू धराया

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर गुरुवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ने जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में छापा मारकर एक कर्मचारी को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।

10 हजार रुपये पहले ही ले चुका था

कार्रवाई शाम करीब साढ़े 6 बजे की गई। पकड़े गए कर्मचारी का नाम संजय सिंह है। आरोप है कि उसने रसोइया के पद से हटे अशोक योगी से नौकरी पर दोबारा रखने और तीन साल के बकाया वेतन के भुगतान के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की थी। इसमें से 10 हजार रुपये पहले ही ले चुका था।