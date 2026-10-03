मैहर सड़क हादसे में दमोह के डॉक्टर और प्रिंसिपल की मौत, गया जी से लौट रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर भी गंभीर
मैहर जिले में शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे में दमोह के दो प्रतिष्ठित लोगों की मौत हो गई। ग्राम पोड़ी के पास सुबह करीब चार बजे गया जी से लौट रही कार दुर...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 11:27:48 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 11:35:14 AM (IST)
मैहर सड़क हादसा, नईदुनिया
HighLights
- मैहर में दर्दनाक सड़क हादसा
- दमोह के दो लोगों की हुई मौत
- गया जी से लौट रहा था परिवार
नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मैहर जिले में शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे में दमोह के दो प्रतिष्ठित लोगों की मौत हो गई। ग्राम पोड़ी के पास सुबह करीब चार बजे गया जी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे में कार सवार डॉक्टर संजय गंगेले और उनके भाई प्राचार्य सुधीर गंगेले की मौत हो गई। दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ग्राम पोड़ी के पास हुआ हादसा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गंगेले परिवार के सदस्य गया जी से वापस दमोह लौट रहे थे। इसी दौरान मैहर के ग्राम पोड़ी के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।
दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कार में सवार डॉक्टर संजय गंगेले और उनके भाई सुधीर गंगेले की मौके पर ही अथवा उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
हादसे के बाद दौड़ी शोक की लहर
डॉक्टर संजय गंगेले दमोह में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक बताए जा रहे हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर श्रद्धा गंगेले भी दमोह की प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। घटना के समय डॉक्टर श्रद्धा गंगेले भोपाल में थीं। हादसे की खबर मिलने के बाद गंगेले परिवार और दमोह के चिकित्सा जगत में शोक की लहर है।
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसा किस वजह से हुआ। पुलिस दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।