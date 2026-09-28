सिंगरौली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी मामले में आया बड़ा अपडेट, कई नए खुलासे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के बहुचर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं परिजनों ने अब मृतका के कथित बॉयफ्रेंड सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैंं।
परिजनों का कहना है कि वह 24 घंटे निधि पर नजर रखता था और इसी प्रताड़ना से वह तनाव में रहती थी मोरवा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों के बयान के बाद मामला और पेचीदा हो गया है।
मां हेमलता तिवारी और छोटी बहन सुनीता तिवारी ने कथित बॉयफ्रेंड रनदीप मठरू उर्फ सोनू सिंह पर कई आरोप लगाए हैं मां हेमलता के मुताबिक निधि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी निधि मोरवा के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर 16/4/2026 से 11/6/2026 तक काम करती थी इस इलाके में एनसीएल का मुख्यालय होने से कंपनियों के कर्मचारियों का आना-जाना लगा रहता है।
परिजनों के अनुसार पंजाब निवासी सोनू सिंह जो एनसीएल की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता है अक्सर काम के सिलसिले में सिंगरौली आता था और इसी होटल में रुकता था इसी दौरान दोनों की पहचान हुई जो बाद में दोस्ती में बदल गई।
मां का आरोप है कि सोनू खुद को अविवाहित बताता था बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है परिजनों ने निधि को समझाने की कोशिश की लेकिन वह संपर्क में बनी रही। मां हेमलता तिवारी का आरोप है कि सोनू निधि पर 24 घंटे निगरानी रखता था वह हमेशा ब्लूटूथ के जरिए उससे जुड़ी रहती थी अगर घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाता तो वह शक करता था।
बहन एवं मां का कहना है कि सोनू सिंह के ऊपर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे तभी उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा फिलहाल मोरवा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस सभी पहलुओं कॉल डिटेल और परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच कर रही है।
एसपी षियाज के एम का कहना है कि मृतिका के परिजन और फोन डिटेल्स एवं अन्य सामग्रियों के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दा पास किया जाएगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रही है कि निधि कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसलिए पुलिस को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा
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