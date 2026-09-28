सिंगरौली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी मामले में आया बड़ा अपडेट, कई नए खुलासे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के बहुचर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं परिजनों ने अब मृतका के कथित बॉयफ्रेंड सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैंं। बॉयफ्रेंड 24 घंटे नजर रखता था, इसी प्रताड़ना से तनाव में रहती थी परिजनों का कहना है कि वह 24 घंटे निधि पर नजर रखता था और इसी प्रताड़ना से वह तनाव में रहती थी मोरवा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों के बयान के बाद मामला और पेचीदा हो गया है।

मां बोली-पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी मां हेमलता तिवारी और छोटी बहन सुनीता तिवारी ने कथित बॉयफ्रेंड रनदीप मठरू उर्फ सोनू सिंह पर कई आरोप लगाए हैं मां हेमलता के मुताबिक निधि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी निधि मोरवा के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर 16/4/2026 से 11/6/2026 तक काम करती थी इस इलाके में एनसीएल का मुख्यालय होने से कंपनियों के कर्मचारियों का आना-जाना लगा रहता है।

होटल में दोनों की पहचान हुई जो दोस्ती में बदल गई परिजनों के अनुसार पंजाब निवासी सोनू सिंह जो एनसीएल की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता है अक्सर काम के सिलसिले में सिंगरौली आता था और इसी होटल में रुकता था इसी दौरान दोनों की पहचान हुई जो बाद में दोस्ती में बदल गई। सोनू खुद को अविवाहित बताता था मां का आरोप है कि सोनू खुद को अविवाहित बताता था बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है परिजनों ने निधि को समझाने की कोशिश की लेकिन वह संपर्क में बनी रही। मां हेमलता तिवारी का आरोप है कि सोनू निधि पर 24 घंटे निगरानी रखता था वह हमेशा ब्लूटूथ के जरिए उससे जुड़ी रहती थी अगर घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाता तो वह शक करता था।