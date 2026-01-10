इंदौर में 5G नेटवर्क डिवाइस चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, विदेश सप्लाई करता था लाखों का माल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हीरानगर पुलिस ने ऐसे आरोपित को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल टावर से 5जी नेटवर्क का डिवाइस चुरा रहा था। ये डिवाइस विदेश में सप्लाई की जाती है। पुलिस ने उसके कब्जे से लाखों रुपये की कीमत के उपकरण बरामद कर लिए हैं। चोरी में एक निजी टेलीकाम कंपनी से जुड़े कुछ लोगों पर भी संदेह जताया गया है।
पुलिस ने जियो कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर मामला दर्ज कर शुक्रवार को स्कीम-74 निवासी आरोपित राहुल को गिरफ्तार कर लिया। राहुल मूलतः पीपरवानी तेंदुखेड़ा, नृसिंहपुर का निवासी है और होस्टल संचालित करता है। उसने अपने साथी अजय और एक अन्य के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी।
डीसीपी राजेश व्यास के अनुसार, राहुल ने बुधवार और गुरुवार को सुखलिया, स्कीम-136, अभिनंदननगर और बापट चौराहा के चार टावरों से सिग्नल रिसीवर 5-जी नेटवर्क को संचालित करने वाले बैस बैंड यूनिट, जी मोड बी रन प्रोसेसर सहित अन्य उपकरण चुराए। उसने ये सामान एमआर-10 स्थित ब्रिज के पास छिपा रखा था।
पूछताछ में उसने राऊ, विजयनगर और लसूड़िया क्षेत्र में भी चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस उसके दो साथियों की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, चुराए गए डिवाइस से ही निजी मोबाइल कंपनी का 5-जी नेटवर्क संचालित होता है।