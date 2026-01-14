MP Road Accident: NH-39 पर भीषण सड़क हादसा, बस-बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी: नेशनल हाइवे-39 पर बुधवार रात करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा (MP Road Accident) हो गया। जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटा नाला के पास सीधी से रीवा जा रही एक बस और सामने से आ रही बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड सीधी से कृष्णा ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 17 पी 1250 रीवा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस नकटा नाला के पास पहुंची, उसकी सामने से आ रही मोटर साइकिल से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

दो युवकों की मौके पर मौत

हादसे में दीपक कोल पिता होडीला कोल (17 वर्ष) और आशीष कोल पिता पिंटू कोल (20 वर्ष), दोनों निवासी पनवार सेंगरान, की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मोहित कोल पिता लालवा कोल (18 वर्ष), निवासी भितरी, को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद डायल-112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस करीब 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बस चालक फरार, जांच शुरू

हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि बस और बाइक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और फरार बस चालक की तलाश के साथ घटना की जांच शुरू कर दी गई है।