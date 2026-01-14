मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Road Accident: NH-39 पर भीषण सड़क हादसा, बस-बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत

    MP Road Accident: सीधी जिले में NH-39 पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। जमोड़ी थाना क्षेत्र के नकटा नाला के पास सीधी से रीव ...और पढ़ें

    By Neelambuj PandeyEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 11:33:43 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 11:33:43 PM (IST)
    MP Road Accident: NH-39 पर भीषण सड़क हादसा, बस-बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत
    MP Road Accident: सीधी में तेज रफ्तार बस का कहर, तीन बाइक सवारों की जान गई।

    HighLights

    1. बस चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी
    2. दो की मौके पर, एक की अस्पताल में मौत
    3. तेज रफ्तार बस बताई जा रही कारण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी: नेशनल हाइवे-39 पर बुधवार रात करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा (MP Road Accident) हो गया। जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटा नाला के पास सीधी से रीवा जा रही एक बस और सामने से आ रही बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई।

    तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस स्टैंड सीधी से कृष्णा ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 17 पी 1250 रीवा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस नकटा नाला के पास पहुंची, उसकी सामने से आ रही मोटर साइकिल से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।


    दो युवकों की मौके पर मौत

    हादसे में दीपक कोल पिता होडीला कोल (17 वर्ष) और आशीष कोल पिता पिंटू कोल (20 वर्ष), दोनों निवासी पनवार सेंगरान, की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मोहित कोल पिता लालवा कोल (18 वर्ष), निवासी भितरी, को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद डायल-112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस करीब 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    बस चालक फरार, जांच शुरू

    हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि बस और बाइक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और फरार बस चालक की तलाश के साथ घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.