रीवा में शराब पार्टी के बाद हत्या कर नहर में फेंका, आरोपी बोला- तुम्हारे भाई को मार डाला; जो करना हो कर लो

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद युवक कमलेश साकेत की हत्या कर उसका शव शिल्परा नहर में फेंक दिया गया। 3 दिन बाद शव नहर में उतराता हुआ मिला शनिवार को 3 दिन बाद शव नहर में उतराता हुआ मिला। मृतक की पहचान कमलेश साकेत के रूप में हुई है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए गोलू सिंह, संजय सिंह और हैप्पी सिंह पर आरोप लगाया है।

साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था कमलेश साकेत अपने साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कमलेश की बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को शिल्परा नहर में फेंक दिया गया।