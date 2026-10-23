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मंदिर में शादी करके साथ रहा मुस्लिम युवक, 8 साल के बाद नकदी-जेवर लेकर फरार; मऊगंज की घटना

महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट, कमरे में बंद करने, दस्तावेज और शादी की एल्बम जलाने और जान से मारने की धमकी देता था।

By Shyam MishraEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 05:00:21 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 05:00:21 PM (IST)
मंदिर में शादी करके साथ रहा मुस्लिम युवक, 8 साल के बाद नकदी-जेवर लेकर फरार; मऊगंज की घटना
थाने के सामने मौजूद पीड़िता। सौजन्‍य स्‍वयं

HighLights

  1. हैदराबाद की बिस्किट कंपनी में काम करती थी महिला
  2. पीड़िता जब यूपी के सीतापुर पहुंची तो विवाद बढ़ गया
  3. किसी तरह भागकर जान बचाई, जांच में जुटी मऊगंज पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। सीतापुर निवासी एक युवक पर कोलकाता की महिला ने मंदिर में शादी कर 8 साल तक पति-पत्नी की तरह साथ रखने के बाद नकदी और जेवरात लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है।

पीड़िता ने एसपी से की है शिकायत

पीड़िता सबिता देवी साकेत ने बताया कि वह हैदराबाद में एक बिस्किट कंपनी में काम करती थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है।

नकद, सोने-चांदी के जेवरात लेकर सीतापुर आ गया

सीतापुर निवासी ताज अली अंसारी भी काम करता था। आरोप है कि दोनों ने मंदिर में शादी की और 8 साल तक साथ रहे। तीन माह पहले युवक की मां हैदराबाद आईं और उसके बाद युवक 50 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात लेकर सीतापुर आ गया।

कुछ बोलने पर कहता जान से मार देंगे

महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट, कमरे में बंद करने, दस्तावेज और शादी की एल्बम जलाने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता जब सीतापुर पहुंची तो विवाद बढ़ गया।

बहिष्कार का लिखित फैसले पर शादी स्वीकारी

पीड़िता ने किसी तरह भागकर जान बचाई। इधर ग्राम की इस्लामिया कमेटी ने 7 अक्टूबर को बैठक कर मामले में सामाजिक बहिष्कार का लिखित फैसला दिया है, जिसमें युवक ने शादी स्वीकार करने का उल्लेख है।

तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

वहीं लौर थाना प्रभारी रीना सिंह पर शिकायत न सुनने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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