मंदिर में शादी करके साथ रहा मुस्लिम युवक, 8 साल के बाद नकदी-जेवर लेकर फरार; मऊगंज की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। सीतापुर निवासी एक युवक पर कोलकाता की महिला ने मंदिर में शादी कर 8 साल तक पति-पत्नी की तरह साथ रखने के बाद नकदी और जेवरात लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है।

पीड़िता ने एसपी से की है शिकायत

पीड़िता सबिता देवी साकेत ने बताया कि वह हैदराबाद में एक बिस्किट कंपनी में काम करती थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है।

नकद, सोने-चांदी के जेवरात लेकर सीतापुर आ गया

सीतापुर निवासी ताज अली अंसारी भी काम करता था। आरोप है कि दोनों ने मंदिर में शादी की और 8 साल तक साथ रहे। तीन माह पहले युवक की मां हैदराबाद आईं और उसके बाद युवक 50 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात लेकर सीतापुर आ गया।