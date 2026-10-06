मुफ्त मजदूरी अब नहीं, रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे पैरामेडिकल छात्र; स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध संजय गांधी अस्पताल के पैरामेडिकल छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अब तक हुई कार्रवाई और आश्वासन की प्रगति रिपोर्ट मांगी लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे इन छात्रों का कहना है कि वे केवल आश्वासनों के सहारे नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट रूप से तीन-चार बड़े मुद्दे उठाए हैं।

पोर्टल नहीं खोला गया, छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं छात्रों का आरोप है कि सत्र 2023-24 के पात्र छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल सका है, एडमिशन प्रक्रिया में देरी के कारण आज तक पोर्टल नहीं खोला गया है, जिससे छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि पोर्टल को तुरंत खोलकर सभी को स्कॉलरशिप दी जाए।