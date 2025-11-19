रीवा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही... महीनों पहले मर चुके शिक्षकों को ई-अटेंडेंस नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: जिले के शिक्षा विभाग की लापरवाही इस कदर सामने आई है कि तीन मृत शिक्षकों को ई-अटेंडेंस न भरने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। ई-अटेंडेंस प्रणाली, जो हाल ही में सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई है, की निगरानी के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने यह नोटिस जारी किया। विभाग के रिकॉर्ड में अपडेट न होने के कारण मृत शिक्षकों को ड्यूटी से अनुपस्थित दर्शाया गया और नियमानुसार उन्हें नोटिस भेज दिया गया।
ये तीनों मामले मऊगंज के नईगढ़ी क्षेत्र से संबंधित हैं। जिन शिक्षकों को नोटिस मिला है—
जारी नोटिस में कहा गया है कि ई-अटेंडेंस न दर्ज करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मृत शिक्षकों के नाम पर नोटिस जारी होने से विभाग की संवेदनहीनता और सिस्टम की खामियां उजागर हो रही हैं।
यह भी पढ़ें- जमीन खरीद मामले में MP युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा... MLA संजय पाठक पर कार्रवाई की मांग