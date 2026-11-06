धनतेरस पर MP के सीधी के चार गांवों में बंटेगा संपत्ति का पट्टा, सांसद-विधायक कराएंगे रजिस्ट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। धनतेरस पर्व पर जिले के चार गांवों के ग्रामीणों को उनकी आवासीय जमीन का पक्का हक मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर इन गांवों में शत-प्रतिशत पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी।

जिले के चार ग्रामों का चयन किया अभियान के लिए अभियान के लिए जिले के चार ग्रामों का चयन किया गया है। इसमें ग्राम अकौरी तहसील रामपुर नैकिन, ग्राम पंचायत ओबरहा तहसील गोपद बनास, ग्राम भोरो तहसील सिहावल और ग्राम चमराडोल तहसील मझौली शामिल हैं। अभिलेख का पंजीयन कराकर वितरित किया जाए प्रशासन की योजना के अनुसार अकौरी में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, ओबरहा में विधायक रीती पाठक, भोरो में विधायक विश्वामित्र पाठक और चमराडोल में विधायक कुंवर सिंह टेकाम की मौजूदगी में हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का पंजीयन कराकर वितरित किया जाएगा सभी एसडीएम, तहसीलदार और पंजीयन अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर शिविर की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।