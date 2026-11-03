रीवा में अफीम तस्करी का पर्दाफाश, बोलेरो के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, यूपी के बरगढ़ से आ रहे थे पनवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। अवैध नशे के खिलाफ रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना पनवार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोलेरो नियो में अफीम की तस्करी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 45 ग्राम अफीम जब्त की गई आरोपियों के कब्जे से 45 ग्राम अफीम जब्त की गई है। यह कार्रवाई एसपी रीवा डॉ. गुरकरन सिंह और अतिरिक्त एसपी देहात संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में, एसडीओपी डभौरा नारायण सिंह कुमरे के निर्देशन में की गई। लटियार मोड़ पर घेराबंदी कर पकड़ा पुलिस के अनुसार 01 नवंबर 2026 को थाना पनवार स्टाफ देहात भ्रमण पर था। ग्राम लटियार में मुखबिर ने सूचना दी कि सफेद रंग की बोलेरो नियो कार क्रमांक यूपी 70एचएफ 9508 में कुछ लोग अवैध अफीम लेकर बरगढ़ की तरफ से पनवार आ रहे हैं।

कुछ देर बाद बताई गई बोलेरो आती दिखी सूचना मिलते ही पुलिस टीम समक्ष गवाहों के साथ लटियार मोड़ के आगे भौठी रोड पर पहुंची और वाहन चेकिंग लगाने लगी। कुछ देर बाद बताई गई बोलेरो आती दिखी। पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो उसमें 5 लोग सवार मिले।