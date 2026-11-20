नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के गढ़ क्षेत्र में स्थित कुलदेवी मनकाठी माता मंदिर, गोरहा तालाब में 19-20 नवंबर 2026 की दरमियानी रात अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित किए जाने की घटना सामने आई है। घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त मंदिर में पूर्व में भी घंटी, पूजा सामग्री एवं मूर्तियां चोरी होने की लिखित सूचना थाने में दी जा चुकी है। ताजा घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। लगातार मंदिरों को निशाना बनाए जाने से धार्मिक आस्था और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विशेष पुलिस टीम गठित की जाए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष पुलिस टीम गठित की जाए तथा दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों की भी निष्पक्ष जांच हो।