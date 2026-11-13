छिंदवाड़ा में जुआरियों को पकड़कर ला रही पुलिस टीम पर हमला, हेड कांस्टेबल का सिर फूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शुक्रवार को जुआरियों को पकड़कर चौकी ला रही पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के पटनिया गांव में आरोपियों ने रास्ते में पुलिसकर्मियों को रोककर डंडों और पत्थरों से मारपीट की।

7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हमले में हेड कांस्टेबल संतोष उइके का सिर फूट गया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जुआ खेलने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।