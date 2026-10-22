रीवा में कारीगर की चूक से बना 9 सिर का रावण, बवाल होता देख 10वां सिर लगाकर 24 घंटे बाद हुआ दहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: दशहरा के दिन जहां पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया, वहीं रीवा जिले के सेमरिया में रावण दहन को लेकर अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया। यहां 24 घंटे की देरी के बाद रावण का दहन किया जा सका, क्योंकि रावण 9 सिर वाला था।

मामले की सूचना मिलते ही सेमरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और समिति को 10वां सिर लगाने के निर्देश दिए। रातों-रात कारीगरों ने रावण के 10वें सिर को तैयार कर पुतले में जोड़ा।

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पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा विवाद

दूसरे दिन पुलिस की मौजूदगी में विधि-विधान से रावण दहन किया गया। पुलिस की इस सूझबूझ भरी कार्रवाई की लोगों ने जमकर सराहना की। दहन स्थल पर लोगों ने सेमरिया पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आखिरकार 24 घंटे की देरी के बाद बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ और लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया।

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