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रीवा में कारीगर की चूक से बना 9 सिर का रावण, बवाल होता देख 10वां सिर लगाकर 24 घंटे बाद हुआ दहन

रीवा के सेमरिया में कारीगर की गलती से 9 सिर वाला रावण बनने पर भारी विवाद हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद 10वां सिर लगाकर 24 घंटे बाद दहन ह...और पढ़ें

By Shyam MishraEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 12:45:49 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 12:45:49 PM (IST)
रीवा में कारीगर की चूक से बना 9 सिर का रावण, बवाल होता देख 10वां सिर लगाकर 24 घंटे बाद हुआ दहन
रीवा में कारीगर की चूक से बना 9 सिर का रावण। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सेमरिया में 9 सिर वाले रावण पुतले पर हुआ विवाद।
  2. धार्मिक भावनाओं के चलते लोगों ने किया दहन का विरोध।
  3. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: दशहरा के दिन जहां पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया, वहीं रीवा जिले के सेमरिया में रावण दहन को लेकर अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया। यहां 24 घंटे की देरी के बाद रावण का दहन किया जा सका, क्योंकि रावण 9 सिर वाला था।

कारीगर की गलती से बने नौ सिर

  • जानकारी के अनुसार सेमरिया में दशहरा उत्सव समिति द्वारा हर साल विशाल रावण का पुतला बनाया जाता है। इस बार कारीगर की गलती से रावण के 10 की जगह 9 सिर ही बना दिए गए। जैसे ही यह बात लोगों तक पहुंची, धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि 9 सिर वाला रावण अशुभ है और इसका दहन नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया और तय समय पर रावण दहन नहीं हो सका।


  • मामले की सूचना मिलते ही सेमरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और समिति को 10वां सिर लगाने के निर्देश दिए। रातों-रात कारीगरों ने रावण के 10वें सिर को तैयार कर पुतले में जोड़ा।

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    पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा विवाद

    दूसरे दिन पुलिस की मौजूदगी में विधि-विधान से रावण दहन किया गया। पुलिस की इस सूझबूझ भरी कार्रवाई की लोगों ने जमकर सराहना की। दहन स्थल पर लोगों ने सेमरिया पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आखिरकार 24 घंटे की देरी के बाद बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ और लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया।

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