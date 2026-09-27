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रीवा कलेक्टर जिस बस में बैठकर कार्यक्रम में पहुंचे, बिना फिटनेस, परमिट-बीमा के निकली; जांच के बाद सीज

रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में इस्तेमाल बिना फिटनेस, परमिट और बीमा वाली बस जब्त कराई। आरटीओ को फिटनेस रद...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 10:47:12 AM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 10:47:12 AM (IST)
रीवा कलेक्टर जिस बस में बैठकर कार्यक्रम में पहुंचे, बिना फिटनेस, परमिट-बीमा के निकली; जांच के बाद सीज
रीवा कलेक्टर ने बस की सीज। (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. कलेक्टर जिस बस से कार्यक्रम पहुंचे, वही बस जब्त हुई।
  2. बस में वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और बीमा नहीं था।
  3. जांच में बस की स्थिति भी बेहद खराब मिली।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: गुढ़ में शनिवार को 'मुख्यमंत्री जन विश्वास' कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जिस बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, उसे ही सीज करा दिया। तिवारी बस सर्विस की इस बस में न तो वैध फिटनेस प्रमाण पत्र था, न ही परमिट और बीमा के कागजात। बस की स्थिति भी अत्यंत खराब थी।

जांच में हुई अनियमितता की पुष्टि

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कलेक्टर ने परिवहन विभाग और एसडीएम को बुलाकर बस की जांच करवाई। जांच में अनियमितता की पुष्टि होते ही उन्होंने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया और आरटीओ को फिटनेस रद करने के निर्देश दिए।


कलेक्टर की सख्त चेतावनी

कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं। यदि सरकारी कार्यक्रम में ही बिना फिटनेस की बसें चलेंगी, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? उन्होंने जिले के सभी बस संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना परमिट, फिटनेस और बीमा के कोई भी बस सड़क पर न चलाएं, अन्यथा ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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