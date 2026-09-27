रीवा कलेक्टर जिस बस में बैठकर कार्यक्रम में पहुंचे, बिना फिटनेस, परमिट-बीमा के निकली; जांच के बाद सीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: गुढ़ में शनिवार को 'मुख्यमंत्री जन विश्वास' कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जिस बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, उसे ही सीज करा दिया। तिवारी बस सर्विस की इस बस में न तो वैध फिटनेस प्रमाण पत्र था, न ही परमिट और बीमा के कागजात। बस की स्थिति भी अत्यंत खराब थी।

जांच में हुई अनियमितता की पुष्टि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कलेक्टर ने परिवहन विभाग और एसडीएम को बुलाकर बस की जांच करवाई। जांच में अनियमितता की पुष्टि होते ही उन्होंने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया और आरटीओ को फिटनेस रद करने के निर्देश दिए।