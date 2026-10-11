रीवा में कुएं से पानी भरने को लेकर एक ही परिवार में चले लट्ठ, बुजुर्ग की मौत, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डेल्ही में कुएं से पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और देखते ही देखते एक ही परिवारों के दो घरों के सदस्यों के बीच जमकर लाठी चल गई। इस दौरान 72 वर्षित दादीबल शुक्ला की मौत हो गई। जबकि भैयालाल शुक्ला और देवराज शुक्ला हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए ।

सामूहिक कुएं से पानी भरने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम डेल्ही निवासी ददीवल शुक्ला उम्र 72 वर्ष और भैयालाल शुक्ला देवराज शुक्ला एक ही परिवार के हैं, जिनके बीच सामूहिक कुएं से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ और बीते 8 तारीख को खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल ददीवल शुक्ला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।